アルビレックス新潟は6日、明治安田J2J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦、ホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦しました。 リーグ最終戦となったこの試合、アルビは序盤からボールを支配し優位に進めますが、あと一歩のところでゴールを奪うことができません。 試合は延長戦でも決着がつかずPK戦に突入。 4－4となり、先攻の札幌の6人目・岡田のシュートをア