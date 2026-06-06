昨年末に乳がんと診断され、その後手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが6月6日、自身のインスタグラムを更新。5回目の抗がん剤治療を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子5回目の抗がん剤治療を報告「にっくき がん細胞をやっつける注射も同時に開始」「これを1年続けるのか？？と思うとちょっと凹みました」石原さんは「５回目の抗がん剤の投与を無事に終えました。今回から新しい