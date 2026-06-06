■『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（6日／ゼビオアリーナ仙台）休憩時間に8月11日開催の『RIZIN.54』の対戦カードが発表され、元フェザー級王者のクレベル・コイケvs.秋元強真の試合が決定した。勝者は年内に現フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフと対戦することも発表された。【動画】ダウトベックと対戦！再起をかけた萩原京平のコメント両社はケージ上がり、榊原CEOは「今のRIZINのテーマは“ストップ・ザ・シ