◇ファーム・リーグ交流戦楽天7―0西武（2026年6月6日カーミニークフィールド）楽天・前田健太が先発して7回を4安打無失点で7奪三振の好投。ファームで4勝目（1敗）を挙げた。前田健は2、3、5回と安打などで先頭打者の出塁を許すも、後続を断って無失点。7回には2死からの連打で一、二塁のピンチを背負うも、西武のドラフト3位ルーキー・秋山を右飛に打ち取った。打線では育成選手の前田銀治が5回に2号2ランを放って