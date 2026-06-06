「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）阪神・森下が球審への暴言により退場処分を受けた。森下の退場はプロ入り後、初めて。試合後、「特に話すことはありません」と話した。森下は五回２死一塁で１ボール２ストライクから空振り三振。その後、真鍋球審と言い争うようにベンチへ下がった。その際、ベンチの直前で森下は右手でストライク判定への物言いを行ったと見られる。これに真鍋球審が反応し、退場を宣告。マイクを持