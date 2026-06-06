歌手の藤井フミヤ（63）が5日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜はAIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。自身の歌についてコメントする場面があった。「10代の頃から趣味で絵を描いている」という30代の女性から「周りと比べてしまう劣等感、どうしたらいいかという」という悩みが寄せられた。これに、藤井は「歌とか絵とか分からないけど、そういうのって100点がないのよ。例えばスポーツ選手だったらトップは金メダル。優勝とか