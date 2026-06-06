ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕が６日、ハイヒール・モモコがＭＣの関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」にゲスト出演した。大阪時代から親交が深い月亭八光とのサシトークで、横山は「みんな売れていく姿を見てたから。千鳥も早かったぁ」と回想。「俺、マジで大悟さんに毎日のようにタバコ買わされてたもん。『タバコ買ってくれや』言うて。『いいっすよ』って、タバコ毎日のようにおごってた」と年上の大悟との関係