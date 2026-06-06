お笑いタレントの山田邦子が６日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。先日行われた「嵐」のラストライブにまつわる?論争?に私見を述べた。嵐のラストライブは先月３１日に行われたが、ＳＮＳ上では、嵐ファンの妻を持つ夫の投稿が話題になった。妻の実父が急死し、その通夜がライブと同日になってしまったが、妻は通夜よりライブ参戦を優先させたそうで、夫は「神経が理解できません」と悲嘆。ネット上では「どっちを優先さ