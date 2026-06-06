Enermaxのブースで興味深かったのは、「PFA」(Pump Free AIO)クーラーのデモ。通常のオールインワン(AIO)水冷クーラーは、内部を流れる冷却液の循環のためにポンプを内蔵しているのだが、これは、それが不要というもの。静音性が向上するほか、ポンプの故障というメカニカルトラブルの心配も無くなる。Enermaxのポンプレス簡易水冷。デモ機ではRyzen 9 9950Xが動いていた水冷ブロックとラジエータの間を冷却液が循環するのは、通常