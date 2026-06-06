アイドルグループ「ＪＯ１」や「ＩＮＩ」を生み出したサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ」の第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」（日プ新世界）の最終回が５日、日本テレビ系全国ネットで生放送。個性的なグループ名が大きな反響を呼んでいる。放送では、国民プロデューサー代表を務めるディーン・フジオカがデビューするグループの名前を発表。「国民プロデューサーと世界