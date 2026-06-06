【モデルプレス＝2026/06/06】フリーアナウンサーの青木裕子が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。貧血の中作った弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「レベル高い」肉味噌入りのうどん・おにぎらずなど入った手作り弁当◆青木裕子、貧血の中作った弁当公開「久々にものすごい貧血で起き上がるのが精一杯だった今朝…」と貧血に襲われたことを明かした青木は「前の晩に段取りは考えるので、（茹でて茹でて