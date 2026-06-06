瓦町FLAG高松市常磐町 6月の環境月間に合わせて、高松市が6月12日から18日まで瓦町FLAＧ8階の市民交流プラザIKODE瓦町で「環境展」を開催します。 ゼロカーボンシティの実現に向け、プラスチックごみ削減や地球温暖化防止などの取り組みを紹介します。 高松市は2026年2月、環境省の脱炭素先行地域に選ばれ、サンポート高松を核としたカーボンニュートラルポートの実現や、大学と連携し