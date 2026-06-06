◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島７―４オリックス（６日・マツダスタジアム）オリックスが広島に敗れ、引き分けを挟んで今季２度目となる最長の４連敗を喫した。ビジターでの５連敗も今季２度目。交流戦でのビジター５連敗は、２０１７年以来の屈辱となった。先発・田嶋が初回に２失点。１点ビハインドの４回は坂倉と持丸にソロアーチを被弾すると、２死二塁からは投手の森下に左翼フェンス直撃の適時二塁打を浴びた。