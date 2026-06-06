◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）中日の草加勝投手が、３点ビハインドの９回に４番手で登板し、１イニングを１安打無失点に抑えた。１軍での登板は、プロ先発した昨年１０月１日の巨人戦（東京ドーム）以来となった。最速は１４７キロを計測。先頭の長谷川に１３１キロの変化球を中前に運ばれたが、続く小島を空振り三振、代打・岸を右飛、源田を左飛に打ち取った。草加は、４日