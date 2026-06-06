◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島７―４オリックス（６日・マツダスタジアム）広島の森下暢仁投手が７回１／３を回８安打４失点でマウンドを降りた。課題の立ち上がりに得点を許さなかった。４月２１日・ヤクルト戦（マツダ）以来、６登板ぶりに３回まで無失点。４回先頭の紅林に左翼へソロを浴びたものの、なおも２死一、二塁を抑えた。３点リードの４回２死二塁の打席では左越えに適時二塁打。２シーズンぶりのタイ