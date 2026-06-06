女優・唐田えりかが６日、都内で行われた映画「モブ子の恋」（風間太樹監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。総発行部数１５０万部を超える田村茜氏の同名漫画を実写化。自分を脇役と感じている信子（桜田）が、同じスーパーで働く入江（木戸）と出会い、新しい人生のあり方を見つけるラブストーリーの中で、唐田は、スーパーの先輩店員を演じている。イベントでは本作にちなみ、自分を奮い立たせる時に大切にしている言