【来週の注目材料】米物価は上昇傾向を維持か=米消費者物価指数 10日に米労働省が5月の米消費者物価指数(CPI)を発表します。ウォーシュ新FRB議長の下、早期の利上げがあるかどうかのカギを握る物価統計の中で、市場の注目度が最も高い指標となっています。 前回4月の米CPIは、前年比+3.8%と3月の+3.3%から伸びが加速しました。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア前年比も+2.8%と3月の+2.6%から伸びが