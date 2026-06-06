◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島７―４オリックス（６日・マツダスタジアム）広島が３戦ぶりの白星で、借金を１１に減らした。楽天が敗れ、開幕６連敗スタートの交流戦で最下位を脱出した。先発・森下は７回１／３を８安打４失点でチームトップタイの４勝目を挙げた。４月２１日・ヤクルト戦（マツダ）以来、６登板ぶりに３回まで無失点。４回先頭の紅林に左翼へソロを浴びたものの、なおも２死一、二塁を抑えた。６回