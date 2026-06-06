女優・桜田ひより、俳優・木戸大聖が６日、都内で行われたダブル主演映画「モブ子の恋」（風間太樹監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。総発行部数１５０万部を超える田村茜氏の同名漫画を実写化。モブ（ｍｏｂ）とは群衆、脇役、背景と同化したキャラクターのことで、信子（桜田）は、その定義に自分自身を重ね合わせ生きていく中で入江（木戸）と出会い、新しい人生のあり方を見つけるラブストーリーとなっている。本