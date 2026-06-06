◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―２日本ハム（６日・神宮）日本ハムはヤクルトに快勝し、４月１４日以来、約１か月半ぶりに貯金１とした。先発の山崎は５回２／３、８９球、４安打無失点で今季初勝利を手にした。打者としては、パ・リーグ投手として新記録となる６年連続安打を懸け７番で“二刀流”出場するも３打数無安打に終わった。「ゼロに抑えられたことが何よりも良かったです。うまく緩急を使えましたし