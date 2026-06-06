【ポリCOOKの「袋ひとつで、もっとおいしく」Vol.1】東京・練馬区を拠点に、ポリ袋を使った調理法「ポリCOOK®」を広める料理講座を主宰するポリCOOKさん。日本災害食学会での入賞経験を持ち、自治体や企業での講座実績も多数。洗い物なし、アレルギー対応も簡単、栄養も逃げない--いいことづくめのポリ袋調理の実践法だけでなく、防災の知識まで毎回わかりやすくお届けします。 ◆ポリ袋調理の何がいいの？ ポリ袋調理とは、