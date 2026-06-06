◇交流戦オリックス4―7広島（2026年6月6日マツダ）オリックスが今季最多タイとなる、2度目の4連敗を喫した。先発の田嶋が4回を被安打6の5失点で降板。打線は4回に紅林の7号ソロ、6回に杉本の犠飛で1点ずつを挙げ、3点を追う8回にも太田の適時二塁打などで2点を返したが、8回に2点を与え突き放された。交流戦はこれで4勝6敗1分けに。過去の5試合はいずれも逆転負けを喫していたが、先発が早々に崩れての敗戦は初めてと