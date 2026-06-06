四つ葉のクローバーを15分で発見も「声が聞こえる」説は否定俳優の桜田ひより、木戸大聖、風間太樹監督が6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇し、四つ葉のクローバー探しが得意だと明かした。【写真】すらり二の腕がまぶしい！白を基調とした衣装の桜田ひより本作ではキーアイテムとして、四つ葉のクローバーが登場する。日常生活で起きた小さなラッキーを聞かれ、桜田は「四つ葉のク