「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）接戦を制し２連勝とした阪神が２カードぶりの勝ち越しを決めた。ヤクルトが敗れたため首位に浮上した。打線は四回まで相手先発・早川に無得点だったが、五回の好機を生かした。先頭・熊谷が四球を選び、犠打で二進。続く立石の２球目に三盗を決めると、１死三塁から立石が左前にはじき返しす先制適時打を放った。立石にとっては、この適時打が甲子園で初の決勝打になった。先発・村