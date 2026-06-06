◇交流戦ヤクルト０―２日本ハム（2026年6月6日神宮）ヤクルトが今季3度目の3連敗を喫した。先発・高梨が4回途中で右腕に異変を訴えて緊急降板するアクシデント。それでも継投で好調な日本ハム打線を2点に抑えたが、打線が零敗を喫した。2位阪神が勝ったため、首位陥落となった。5回の日本ハム攻撃では1点を失い、なお2死二、三塁の場面で広沢の暴投で二塁走者のカストロが一気に生還。このホームクロスプレーを巡っ