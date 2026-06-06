栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は６日、殺害された富山英子さん（６９）の息子２人を殺そうとして重傷を負わせたとして、いずれも１６歳の相模原市の男子高校生２人と川崎市の無職少年の計３人を強盗殺人未遂容疑で再逮捕した。３人は、同容疑で５日に再逮捕された相模原市の男子高校生（１６）と、横浜市港北区の無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者とと