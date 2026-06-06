テレビ朝日系「徹子の部屋」が４日に放送され、黒柳徹子がＭＣを務めた。この日は、タレント・松本伊代（６０）をゲストに迎えた。伊代は、健康の話題で「今、私は自分の食事はちょっと気をつけていて。それはやっぱり、ちょっと還暦、６０（歳）の声を聞いてから。人間ドックで血液検査があんまり良くなくて」と切り出した。つづけて「去年までは平気だったのに。今年になったら、こういう数値になるんだと思って。私、ド