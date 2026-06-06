◇交流戦日本ハム2―0ヤクルト（2026年6月6日神宮）日本ハムが3連勝で4月14日以来44試合ぶりに貯金1とした。4回2死一、三塁で野村が左前適時打を放って先制。5回は2死一、二塁でレイエスの中前適時打で追加点を挙げた。先発の山崎福は6回途中無失点の好投で今季初勝利を挙げた。パ・リーグ記録の更新がかかっていた打席では3打数無安打で、6年連続のパ・リーグ投手の交流戦安打はならなかったが、“本業”でしっかり結