カーリングの日本選手権前日記者会見でポーズをとる（前列左から）SC軽井沢クの山口剛史、、フォルティウスの吉村紗也香、（1人おいて）ロコ・ソラーレの藤沢五月ら＝6日、横浜市カーリングの日本選手権（7〜14日・横浜BUNTAI）開幕前日の6日、各チームのスキップが横浜市内で記者会見に臨み、女子の前回覇者でミラノ・コルティナ冬季五輪8位のフォルティウスの吉村紗也香は「五輪は悔しい結果に終わってしまった。もう一度、こ