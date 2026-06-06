バイオリニストでタレント高嶋ちさ子（57）が5日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）の特別番組「ザワつく！金曜日＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」に出演。父親長嶋茂雄さんとの関係について悩んでいた一茂をホメて喜ばせた。一茂は「テレビで初めて話す」と前置きしながら、父親と比較されてきたことで悩んでいた心中を明かした。高嶋は「大丈夫、安心して。これからは『長嶋茂雄さんは一茂さ