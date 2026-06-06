無印良品には、個包装でシェアしやすい「大袋お菓子」が豊富にそろっています。おやつストックや職場でのばらまき用にも便利で、ついまとめ買いしたくなる人気シリーズです。今回は、その中でも特に注目したい3商品を紹介します。 甘酸っぱいイチゴジャムがアクセントのお菓子やバラエティ豊かな和菓子など、どれもリピートしたくなるおいしさですよ。昔ながらのおいしさがたまらない！●大袋 プチケーキ（399円）しっとり食感が楽