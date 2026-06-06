全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、東京に面影を残す「中原街道」を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】東京「五反田」の意外な由来とは？江戸城と神奈川を繋ぐ古道「中原街道」【道との遭遇】 徳川将軍とゆかりのある脇往還「中原街道」とは 平安時代から存在し、江戸城から徳川の中原御殿（なかはらごてん）があったとさ