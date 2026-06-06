森保一監督が率いる日本代表は、北中米ワールドカップに向けてメキシコのモンテレイでキャンプを張っている。５月31日のアイスランド戦で73分間プレーしたDFの板倉滉は、５日の取材で、アヤックスで一時的に戦線離脱をするなど懸念されていた自身のコンディションについて、こう語った。「コンディションはもう徐々に上がっているというか、むしろいつでももいけるような準備はできてるので、いいかなと思います」 また