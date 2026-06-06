なでしこジャパンが新体制の初陣で圧巻のパフォーマンスを見せ、ファンを沸かせている。日本女子代表は６月６日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦。狩野倫久新監督の初陣となった一戦で、前半から攻守にわたって相手を圧倒した。開始わずか１分だった。右サイドからの清水梨紗のクロスを清家貴子が押し込み先制。幸先よくリードを奪うと、その後も主導権を握り続ける。19分には再び清家がネットを揺らして追加点を