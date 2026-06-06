中国経済の台頭に伴い韓国が受けた打撃はドイツや日本と比較して小さい―。韓国紙は韓国銀行（中央銀行）の分析でこんな結果が明らかになったと伝えた。韓国が善戦している理由として専門家は「韓国製品が中国製品と共に既存のドイツ製品と日本製品を一部代替」との見方を示した。ハンギョレ新聞は韓国銀行が5月末に公表した「非IT（情報技術）輸出の主要国間の競争状況評価」の報告書を紹介。それによると、ITを除く重化学工業製