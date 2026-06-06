キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど越谷レイクタウン店』を19日、埼玉・越谷市のイオンレイクタウン内にグランドオープンする。【写真】ラッコ「わからなくなったッ…どこに停めたかッ…」ノベルティのホログラムステッカー「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X（旧Twitter）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化され、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』