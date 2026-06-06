タレントの井上和香（46）が5日、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを投稿した。【写真】46歳に見えない！セミロング髪の井上和香の最新ショットインスタでは「よじごじDaysのときの衣装可愛かったから買っちゃおうかな」と番組に出演した際の写真を公開。セミロング髪の井上を見ることができる。これにファンは「ワカパイ、何着てもカワイイ！」「和香ちゃんお久しぶりに顔を拝見しました」「ドキッとする表情