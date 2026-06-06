ボートレース三国の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦三国プリンスカップ」は4日目を終えた。3日目まで歯がゆいレースが続いていた西丸侑太朗（22＝香川）だが、4日目の2走は動き一変。前半2Rは2マーク逆転勝ち、そして後半7Rは4コースから鮮やかな捲り差しで突き抜けた。「3日目あたりからエンジンが回り出してきて良くなっている。足はバランス型で4日目はもう一段階良くなった気がします。後半は乗りやすさもあ