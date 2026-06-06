2歳戦がスタート中央競馬の2026年の2歳戦が6日にスタートし、キタサンブラック産駒の牝馬が衝撃のデビュー勝ちを果たした。芝1600メートルの阪神5Rで、上がり3ハロン32秒4の末脚で差し切り。ファンも驚きの声を上げている。2番人気に支持されたジーティーサクラ（牝、吉岡）は、1番人気ロジクラウン（牡、須貝）を見る形でレースを進めた。3番手で直線に向くとエンジン全開。豪快なフットワークで先頭に躍り出ると、ライバル