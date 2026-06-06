ミドル世代になると、かつて共に笑い、励まし合った仲間がそれぞれの道を歩み、時には自分より先へ進んでいく場面に出くわすこともあります。そんな状況で湧き上がる感情とどう向き合うかは、難しい課題ですよね。今回は筆者の友人の体験談をお届けします。 一番の戦友だった同期 入社以来、ずっと一緒に頑張ってきた同期のS子。 厳しい新人研修も、終電間際までの残業も、「いつか一緒に大きな仕事をしたいね」と励まし合