ここ数年、屋外で作業する男性が着用している姿をよく見かけるようになったファン付きウェア。さまざまな企業が早めの酷暑対策に乗り出すなか、5月下旬には空調ブルゾン【fanqlo（ファンクロ）】の新作が登場。新商品発表・試着体験会へ伺い、実際着用してみました！ フリルが施されたデザインのほかキッズ、ユニセックスで展開 「暑さを我慢しない、おしゃれもあきらめない」をコンセプトに、女性向け空調ブルゾンを展