北陸朝日放送の森重有里彩アナウンサーが4日、自身のインスタグラムを更新。大学の先輩にあたる元フジテレビの人気女子アナとの2ショットをアップした。 【写真】ミスソフィアに輝いてから40年以上母校で放つオーラがすごっ 森重アナは「週末は母校・上智大学のホームカミングデーでした」と報告。卒業生と在校生が集う1974年から始まった上智大のイベントで、今年は5月31日に開催されている。ア