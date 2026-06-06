レブロンのリップケアシリーズ「キス シュガー スクラブ」とポケットモンスターがコラボレーションした「へんしんが苦手なメタモン！」デザインパッケージの商品が、6月4日（木）から数量限定で発売されている。「レブロン キス シュガー スクラブ」のへんしんが苦手なメタモン！デザインが登場「レブロン キス シュガー スクラブ」は、塗るだけで角質ケアと保湿ケアができる洗い流さないリップスクラブで、今回はポケモンデザイ