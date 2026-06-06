香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日､飯山総合運動公園体育館で剣道の団体戦が行われ、男子は星槎国際3年連続3回目の優勝。女子は高松南が32年ぶりに頂点に立ちました。 ■男子団体シード校の星槎国際、高松南、高松商、琴平がそれぞれ4強に勝ちあがると、準決勝は星槎国際が3-0で高松南に勝利。琴平が2-0で高松商に勝利し、決勝は星槎国際と琴平の対戦となりました。 先鋒戦は星槎国際の吉倉と琴平の古川が引