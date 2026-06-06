【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#65『ひとりぼっちのあいつ』25歳の「虚無男」がロック界の曲がり角をもたらしたアルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『ノルウェーの森（ノーウェジアン・ウッド）』日本語の正式タイトルは邦題と原題の併用らしい。結果、原題に付いていたサブタイトル「ジス・バード・ハズ・フロウン」がどこかに飛んでいった。バードだけに。ジョンによ