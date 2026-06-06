工作が得意な９歳のキッズクリエイターの望蘭（みらん）が６日、東京・代官山のＴＨＥＦＡＣＥＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡで「工作の天才〜ＰＲＯ展〜ＣｏｍｐａｎｙＥｄｅｉｔｉｏｎ」（７日まで）を開催した。ＳＮＳの総フォロワー数３００万人以上で、俳優の斎藤工をはじめ芸能界にも多くのファンを持つ天才キッズにとって東京で２度目の展示会。粘土や段ボールなどを材料に手作りしたオリジナルブランド「ＰＲＯ（ピーア