２１年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたエフフォーリアの初年度産駒が、６月６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝９頭立て）でデビューを果たした。同産駒のクシェドゥソレイユ（牝、美浦・田村康仁厩舎）は、父の現役時代の主戦だった横山武史騎手とコンビを組んで２番人気に支持された。レースは好スタートを決めて、道中は逃げるウィンターブリーズをマークする形で運んだ。直線でもしぶとく脚を使ったが、前の２頭に