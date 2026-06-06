◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンクが逆転勝利で交流戦首位をキープした。故郷凱旋（がいせん）の庄子が１安打２打点、慶応（神奈川）出身の正木も２安打２打点と神奈川にゆかりのある選手たちが躍動した。先発は交流戦初登板初先発の前田悠だった。初回に１死満塁から押し出し四球を与えるなど、３四球で１失点。しかし、２回からは立て直して４イニング連続３者凡退に