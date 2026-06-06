◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦ＦＣ東京１―３（２戦合計３―５）Ｃ大阪（６日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京は前半の３失点が響き、Ｃ大阪に１―３（合計３―５）で敗れ、同大会４位で終えた。３点を追う後半１７分にＦＷ佐藤龍之介の右足弾で１点を返したが、及ばなかった。松橋力蔵監督は試合後、中継インタビューで「前半はセレッソさんの素晴らしさが光ったゲームだったが、その中でもわずかなチャ