◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）阪神が１点を守り抜き、今季１２度目の完封勝ちで楽天に連勝した。ヤクルトが敗れたため、首位に返り咲いた。試合が動いたのは、０―０で迎えた５回だ。先頭の熊谷が四球を選び、村上の犠打で二塁へ。さらに、三盗を成功させ、１死三塁とした。立石が早川の直球を左前にはじき返し、その間に熊谷が生還。貴重な１点を奪った。ドラフト１位ルーキーは「チャン